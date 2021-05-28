【新股IPO】滿幫集團擬在美提交上市申請 計劃集資最多15億美元

有「內地貨車界Uber」之稱的滿幫集團據外媒報道已經向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，公司目前為全國最大貨車匹配資訊平台。有消息人士指出，滿幫集團計劃集資最多15億美元（116億港元）。有分析指出，假若滿幫集團是次成功上市，將會成為今年第二大集資規模的中概股赴美上市。

外媒更指出，滿幫集團擬會於紐約證券交易所上市，股票代碼為「YMM」，摩根士丹利、中金及高盛等為其承銷商。根據上市申請文件所示，公司計劃將集資所得用於發展基礎設施和技術，及擴展服務。

滿幫集團於2017年由江蘇運滿滿和貴州貨車幫合併而成，平台上有超過1000萬註冊卡車司機，以及逾500萬卡車車主。文件亦顯示，滿幫集團2020年全年GTV（平台總交易額）達1738億元人民幣，訂單量7170萬單，共計280萬卡車司機於平台上完成貨運訂單，約佔內地中重型卡車司機20%。至於今年首季，GTV達515億元人民幣，按年增長108%。

另一方面，滿幫集團去年收入達25.8億元人民幣，而今年首季收入則達8.7億元人民幣。

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責任編輯 : 陳子謙