【山地悠遊人生@iM網欄】環遊世界？每個背包客的夢想 (下)

每個背包客的夢想 (下)

Nina和Luke兩人努力工作，把旅館打理的乾乾淨淨，為客人精心準備小禮物。旅館越來越受歡迎，在2014年和2015年拿到booking.com 的9.4和9.5的高評分。賺錢越來越多， 他們一有錢就繼續投資在旅館裡，買最好的床墊和設備。重新裝修廚房和地下室，每年陸續翻新浴室，漸漸生意火爆起來。

很快過了四年，這個時候他們收到一個不好的消息，房東並沒有把他們每個月付的1500美金還給銀行，還把房子加按給銀行，做第二次貸款，證明房東並沒有想把房子在第五年轉到他們的名下。在這個時候，他們有兩個選擇；一是直接放棄這棟房子，搬到新的地方繼續經營旅館。第二個是跟房東打官司。

Nina覺得繼續糾纏下去是沒有結果，應該放棄，另找地方經營。可Luke 覺得當初在律師樓簽了合同，應該有法律效應。而且這些年來，他倆所有的心血都投放在這房子裏了，手頭上除了準備給第五年成交最後關頭的五萬美元，其他所賺的錢全都投放到旅館，Luke不甘心，他要繼續跟房東打官司！ 房東反而告他們沒有履行合同，要他們繼續每個月付款1500美元，要不然就把他们馬上趕走。Luke 決定跟房東打官司，因為律師告訴他贏的機會很大。

官司打到一半，雪上加霜，他們收到當地政府發出的一封信，說房子的三樓是違規建築，需要拆除！ 就算官司贏了，旅館最好風景，收費最貴的三樓房間需要拆除。他們把所有的積蓄都用來打官司了！官司打了一年多，他倆耗掉所有積蓄，還向父母借錢，業主知道他們堅持要打官司後，馬上把房子轉到丈夫的名下，然後離婚了。最終官司打贏了，業主需要賠償他們10萬美元。 輸了官司後，業主就宣布破產了！ Nina和Luke最終一分錢都沒拿到。

他倆在一起8年，從開始談戀愛就一直目標一致， 兩人的願望是一起環遊世界， Luke想騎摩托車遊南美洲和北美。 所以從去紐西蘭打工， 去智利經營旅館五年半以來，兩人同甘共苦， 為了這場官司，他倆的關係也走到了盡頭。除了吸取教訓和累積了做生意的技巧，其他一分錢都沒有了，還欠了父母一些錢，也沒有完成環遊世界的夢想。 Nina 現在在挪威一家旅館打工， Luke在瑞士做快遞員。

回頭看，就算打贏了官司，或者搬到別的地方重新經營，也未必能熬得過這次的疫情。

PS：

▲ Valparaíso 的魚市場很特別， 魚販只賣魚， 不包清理。 當地人只吃魚柳， 買了魚後， 會請人把魚去皮去骨，只拿魚柳

Valparaíso 的魚市場很特別， 魚販只賣魚， 不包清理。 當地人只吃魚柳， 買了魚後， 會請人把魚去皮去骨，只拿魚柳。清理魚的工人把剩下的魚皮、骨頭和內藏拋到大海， 引來無數的塘鵝（ Pelican) 和海獅。而且當地人不會吃蟹， 漁民把剛上拖岸的蟹，不論大小標價$0.5美金一隻，有一次我忍不住買了40隻蟹回旅館，我做了一頓豐盛的蟹宴跟他們分享。

▲ 清理魚的工人把剩下的魚皮、骨頭和內藏拋到大海， 引來海獅

▲ 清理魚的工人把剩下的魚皮、骨頭和內藏拋到大海， 引來無數的塘鵝（ Pelican)

▲ 當地人不會吃蟹， 漁民把剛上拖岸的蟹，不論大小標價$0.5美金一隻，有一次我忍不住買了40隻蟹回旅館

▲ 活螃蟹，不論大小標價$0.5美金一隻，Nina 和Luke第一次抓蟹，也是他們第一次吃蟹

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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