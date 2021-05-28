部分商品疑混入異物　日本UNIQLO回收4.5萬件女性內衣

日本UNIQLO表示，4月至15月期間售賣的女性內衣產品疑混入纖維狀異物，並宣布回收4.5萬件有關商品。

綜合媒體報道，UNIQLO指，回收為5月於日本全國實體店及網上銷售的棕色「AIRism BRATOP 坦克背心」、4月開始發售的卡其色「BODY SHAPER 塑型褲（4分）（滑面）」，合共約4.5萬件。公司表示，發現女性內衣原料布在製造過程中疑混入約0.1毫米到0.2毫米的纖維狀異物，因屬直接與肌膚接觸的衣物，所以將一併回收由同一間工廠原料布製作的商品。

UNIQLO續指，到目前尚未收到有關布料異物受傷的投訴；而非上述商品則未有混入異物的疑慮。

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責任編輯：黎淑雯