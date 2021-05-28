  • 31°C
香港時間 : 2021528日 (五) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

部分商品疑混入異物　日本UNIQLO回收4.5萬件女性內衣

環球政經 17:47 2021/05/28

分享：

日本UNIQLO表示，4月至15月期間售賣的女性內衣產品疑混入纖維狀異物，並宣布回收4.5萬件有關商品。

綜合媒體報道，UNIQLO指，回收為5月於日本全國實體店及網上銷售的棕色「AIRism BRATOP 坦克背心」、4月開始發售的卡其色「BODY SHAPER 塑型褲（4分）（滑面）」，合共約4.5萬件。公司表示，發現女性內衣原料布在製造過程中疑混入約0.1毫米到0.2毫米的纖維狀異物，因屬直接與肌膚接觸的衣物，所以將一併回收由同一間工廠原料布製作的商品。

UNIQLO續指，到目前尚未收到有關布料異物受傷的投訴；而非上述商品則未有混入異物的疑慮。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

財務自由 UNIQLO 商品 經濟 編輯 市盈率 銷售 香港經濟日報 媒體 香港

上一篇文章

【樓市現象】新一輪白居二買家湧現 天水圍錄首宗成交 天富苑3房418萬沽出

下一篇文章

2022奧斯卡頒獎典禮延至3月底 首次開放參賽資格至串流平台上映電影
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋