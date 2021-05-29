【清酒新世界@iM網欄】五味均衡 醸し人九平次．一

近日清酒界發生了前所未有的重要事項，不知道大家有沒有留意，這也是我們要鄭重地聲明，清酒真的要放在雪櫃裏保存，處理得不好的話，清酒很大機會會變質，這樣就品嚐不到清酒原有的質素，同時也會影響了該清酒酒藏的名譽！雖然清酒在香港有行貨與水貨之分，相信很多酒藏其實都沒有打擊水貨生意的意思，主要都是希望有更多人能夠在正當途徑購入清酒，因為代理商一定有嚴格的運輸及冷藏規管清酒，所以從代理商購入就一定可提供優質的清酒讓客人飲用，正所謂一分錢一分貨，都是為了買個保障。而引起世人注意這個問題的酒藏也是今天我們的主角，相信大家從標題就已經察覺到了！

這就是醸し人九平次，萬乗釀造始於1647年，已有200多年的清酒釀造歷史，在愛知縣是廣為人知的知名老店，而「醸し人九平次」這個名字，直到1997年才正式使用。而老闆就是久野九平治先生，「久野九平治」的這個名字一直由創業繼承到現在第十五代，即是說日後第十六代同樣也會繼承同樣的名字！題外話，久野九平治先生更是「世界最尊敬的100位日本人」中的一人，在釀酒的領域中更是神一樣的存在，是一位非常之有性格及開拓了清酒新領域的人！相對地在他的帶領下萬乗釀造繼續保持着創新的思維，還有繼續堅持地釀造更美味清酒。久野九平治先生應為釀造清酒最重要的就是米，他從來不做其他人做過的事情，永遠都打破常規思考問題，比如他們現在利用的酒米有的是在日本本地種植，也有在海外種植的，同時也結合了釀造清酒和葡萄酒的風格融為一體。

醸し人九平次的清酒簡直可以用藝術品來形容，就是那種在拍賣會中能夠看到的一樣，散發出高貴優雅的感覺，擁有只屬於他們自己的味道，「五味均衡」是只有他們才擁有的味道，一支清酒能讓你感受到辛、甘、酸、苦、鮮，那有些人就會問這些都是什麼？「辛」自然是像白胡椒一樣的辛辣感；「甘」就是水果的甘甜甘香的感覺；「酸」就不需要解釋多了，主要都是只有九平次所擁有的風格；「苦」就是果皮苦澀的味道；而最後「鮮」就是如同旨味和米飯香等一樣的。

下個星期我們會繼續為大家介紹更多更多關於醸し人九平次的資訊給大家認識，他們還有許多不同的系列將會陸續介紹，所以記得大家同一個時間回來這邊閱讀啊！

株式会社 萬乗醸造

地址：名古屋市緑区大高町字西門田41番地電話：052-621-2185官網：https://kuheiji.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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