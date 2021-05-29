【玄人‧峰語@iM網欄】「山管人丁水管財」 明堂見水的重要性

上期跟大家解構過為何在風水學上會有「山管人丁水管財」的見解， 過去在以農為主的社會中，人們對丁與財的重視程度相約， 主因是有丁才有生產力，財就自然來了。但時移世易， 現今的人著重享樂主義，即使婚後對於養育下一代的需求不大， 因此在風水上催丁的概念也相對薄弱，反而更著重於催財， 所以形成了現代風水對催財法門趨之若騖。

古時「水為財」是有其實用價值， 但經過前人對學理整體及對風水學形象及歸類化的過程後， 對原先水為財的解讀已有所不同了，因而形成今日一套催財的學理。 現相信風水的人，會著重催財的擺設如流水裝飾、貔貅、寶箱……等 。然而，我之前在講風水的篇章也提過， 真正的風水一定是以巒頭先行，理氣後之， 而擺設只屬對理氣催動的工具而已。因此，要真正看財， 仍是要看水。

由於風水的大前題是講陽光、空氣、水， 因此風水對於水的要求是有一定的規則。首先， 我們會首重明堂見水。明堂者，即古時大宅前門的位置， 由於是一屋進氣之口，所以象徵人的口部吸氣的位置， 如果吸入的是新鮮、活生生的空氣，自然對身體帶來正面的影響， 因此風水學水對明堂的要求也非常重視。明堂要講求聚氣， 而水本身就有蓄氣之功用，所以基本的風水要明堂見水。當聚氣後， 我們就講求如何將吉氣引入宅中，所以明堂所追求的是活水、流動的 水，而不是死水，這也解釋了為何不少商廈、酒店門口都布水池、 噴泉，園林水景等等，目的就是要動水氣。

當然，不是明堂見水一定大發，之前也講過， 我們看水也要講面向方位的旺衰，如果是明堂是當旺方， 本身已代表有強勁的氣牆，如果再用太動的水，會形成過旺的情況， 水就會變為「煞水」。 因此有時候我們所見明堂的水類建築有動有靜， 背後原因就是方位旺弱問題。如果是明堂是旺方， 乾淨而清靜的水已是很好的風水。反之，如果前方是弱方， 那就會見噴泉、瀑布的場面，以進一步帶動水氣力量。 要留此意的事，明堂的喝象盡量要避開尖形，角形， 因為這樣的形狀會成「煞」，聚氣不成反壞了水氣的本質。

如果是我們現今所住的陽宅，陽台或大窗對出地方也可視為明堂， 但由於多數情況下我們都住在高樓之上，變相明堂不接地氣， 但就要看前方的環境及氣流。樓層愈高愈難接地氣， 明堂的影響力就愈細，這也解釋了為何富戶人家多數住在海邊， 而一般人家反而住在高樓大廈之上。雖然住高樓受明堂之影響較少， 但也要留意前方的環境及有沒有形煞，如果前方動土， 或出現惡形惡相的煞，仍象徵明堂破敗，都是不好的風水。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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