【玄人‧峰語@iM網欄】「山管人丁水管財」 明堂見水的重要性

上期跟大家解構過為何在風水學上會有「山管人丁水管財」的見解，過去在以農為主的社會中，人們對丁與財的重視程度相約，主因是有丁才有生產力，財就自然來了。但時移世易，現今的人著重享樂主義，即使婚後對於養育下一代的需求不大，因此在風水上催丁的概念也相對薄弱，反而更著重於催財，所以形成了現代風水對催財法門趨之若騖。
古時「水為財」是有其實用價值，但經過前人對學理整體及對風水學形象及歸類化的過程後，對原先水為財的解讀已有所不同了，因而形成今日一套催財的學理。現相信風水的人，會著重催財的擺設如流水裝飾、貔貅、寶箱……等。然而，我之前在講風水的篇章也提過，真正的風水一定是以巒頭先行，理氣後之，而擺設只屬對理氣催動的工具而已。因此，要真正看財，仍是要看水。
由於風水的大前題是講陽光、空氣、水，因此風水對於水的要求是有一定的規則。首先，我們會首重明堂見水。明堂者，即古時大宅前門的位置，由於是一屋進氣之口，所以象徵人的口部吸氣的位置，如果吸入的是新鮮、活生生的空氣，自然對身體帶來正面的影響，因此風水學水對明堂的要求也非常重視。明堂要講求聚氣，而水本身就有蓄氣之功用，所以基本的風水要明堂見水。當聚氣後，我們就講求如何將吉氣引入宅中，所以明堂所追求的是活水、流動的水，而不是死水，這也解釋了為何不少商廈、酒店門口都布水池、噴泉，園林水景等等，目的就是要動水氣。
當然，不是明堂見水一定大發，之前也講過，我們看水也要講面向方位的旺衰，如果是明堂是當旺方，本身已代表有強勁的氣牆，如果再用太動的水，會形成過旺的情況，水就會變為「煞水」。因此有時候我們所見明堂的水類建築有動有靜，背後原因就是方位旺弱問題。如果是明堂是旺方，乾淨而清靜的水已是很好的風水。反之，如果前方是弱方，那就會見噴泉、瀑布的場面，以進一步帶動水氣力量。要留此意的事，明堂的喝象盡量要避開尖形，角形，因為這樣的形狀會成「煞」，聚氣不成反壞了水氣的本質。
如果是我們現今所住的陽宅，陽台或大窗對出地方也可視為明堂，但由於多數情況下我們都住在高樓之上，變相明堂不接地氣，但就要看前方的環境及氣流。樓層愈高愈難接地氣，明堂的影響力就愈細，這也解釋了為何富戶人家多數住在海邊，而一般人家反而住在高樓大廈之上。雖然住高樓受明堂之影響較少，但也要留意前方的環境及有沒有形煞，如果前方動土，或出現惡形惡相的煞，仍象徵明堂破敗，都是不好的風水。
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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