【職場熱話】一畢業就進公司　工作9年被解僱　打工仔嘆：「我有好多開心的回憶」

疫情下，經濟環境不好，很多公司都決定裁員，近日在討論區說有網民發帖，指自己被工作9年的公司解僱，十分不捨。事主指自己是一畢業就進公司，和同事關係不錯，但受疫情影響，公司決定裁員，令事主嘆「我有好多開心的回憶」。

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事主經歷：

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帖文一出，引來不少網民慨嘆「人走茶涼」，並勸慰事主加油，「人走茶涼，所以回憶隨時間丟淡」、「緣起緣滅，無奈都要看開點」、「我也曾經收到信封，人走茶涼」、「其實職場很多的所謂朋友，很多時都是人生中的過客而已『大家一唔同公司就冇咩好傾了。』事主都無需太上心」、「船到橋頭自然直，樓主無需太worry（擔心）」、「這個世界就是人走茶涼，只可以說聲加油。」

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責任編輯：黃苑筠