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【麥當勞優惠】麥當勞5月31日至6月6日優惠　12元麥炸雞配中汽水

商業 17:01 2021/05/28

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麥當勞App下週（5月31日至6月6日）有「$12歎麥炸雞 (1件) 配中汽水」及「$28歎板燒雞腿飽超值套餐」。（麥當勞提供圖片）

麥當勞App下週（5月31日至6月6日）繼續有Value Monday電子優惠券，多款適用於全日各個時段的優惠，包括「$12歎麥炸雞  (1件) 配中汽水」及「$28歎板燒雞腿飽超值套餐」。

【Starbucks】星巴克推蝶豆花飲品33元起　全新互動網頁送獎賞（多圖）

【素食商機】唐宮小聚夥Green Monday　推8款全新素食包括川椒子雞

飯TASTIC套餐亦有優惠，吉列脆雞飯TASTIC套餐減$3、汁燒牛肉飯TASTIC套餐減$3，可重複使用。連McCafé最新推出的菠蘿雞肉亦有優惠券，$30指定細杯裝熱咖啡配菠蘿雞肉芝味捲(早上4時至早上11時)、$33指定中杯裝熱配菠蘿雞肉芝味薄餅 (早上11時 – 午夜12時)。

想足不出戶，麥麥送亦有優惠，使用App內優惠券訂購滿$300或以上，免費送原味或蜜糖BBQ麥炸雞六件；滿 $120或以上，免費送一客麥樂雞 (9件)；滿 $120或以上，免費送一客脆香雞翼 (4件)。

【消費優惠】Market Place Plus App限定優惠　5包裝卡樂B薯條只售1元

責任編輯：朱悅瀅

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