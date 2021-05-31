【你財策劃師】物業投資不是唯一工具 善用基金股票也有收益(下)

【你財策劃師】物業投資不是唯一工具 善用基金股票也有收益(上)：【下一頁】

除了投資物業以外，其他資產亦能夠提供收益，例如派息基金、股票及儲蓄壽險等，一般比較理想的股票收益率約5%以上，香港股票的派息受公司業務，經濟發展及政治因素等影響，假如只集中投資在香港股票，便需要打醒精神，因為港股特色是「有波幅，無升幅」，長期持有個別股票，不一定能夠獲得持續派息及資本增值，市場上亦多人購買有派息特質的基金或類似投資選擇，通常經銀行及保險公司購買，組合方面可以有股債混合資產或是一些高收益債券等，這些屬於全球性投資，Ben現時的投資組合主要集中在香港，所以可以考慮以這些資產來分散投資，降低地區風險，而環球投資的基金及儲蓄保單收益，主要受環球經濟發展及投資公司表現影響，所以不論任何資產，假如追求回報高於一般存款息率，風險自然會增加，是否適合自己便要考慮個人狀況。

所以另一種比較完整的策略，便是透過組合式持有收益資產，追求較高收益率的可以持有基金及股票，期望年派發收益率5至7%，靈活性較大，但要有心理準備這部分的資產價格會有較大波幅，而另一部分資金可持有無須時常管理而收益較平穩的儲蓄型保單，最穩定的收益可能是年金計劃，這些是不想「博」的資產部份，現時持有股票，物業及車位是最多人參與的投資資產，但在兩類的中間應該加插其他不同風險及回報的資產。

做好規劃評估投資回報

Ben可以從兩方面考慮，第一是收入穩定性。如果收入穩定，他可以選擇相對靈活性較低但回報較穩定的資產，包括年金及儲蓄保險。第二方面的考慮是投資回報需要多進取。愈是進取便愈需要提升收益率，可能有較高比例在派息基金類資產，Ben亦要考慮清楚個人狀況，現時持有的大部份資產已經是以進取為主，再增加其他進取資產，是否會令風險進一步提升呢？

Ben評估自己的未來事業發展方向，現時36歲是最「當打」的年紀，當然可以從事銷售為主工作，但再過十年八載，應該繼續向前跑還是從事管理層工作呢？改變角色當然會影響收入，行業競爭亦非常大，所以我認為他應該趁現在未來十年更要做好規劃，亦不要假設現時的工作及收入會維持20年甚至25年不變，資訊科技的世界10年已經可以出現翻天覆地的轉變，所以必須好好把握現有入息及資產，趁機設置好資產組合，現在開始逐步增加一些收益資產，為未來創造被動入息。

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