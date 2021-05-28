【bitcoin】新華社評加密貨幣是龐氏騙局　「說服投資者相信是革命性現象、創造市場盲目投資的羊群效應」

▲ 新華社指，加密貨幣比特幣在一年時間裡走出「過山車」行情，一邊「造富」，一邊「割韭菜」。

Bitcoin比特幣等加密貨幣大幅波動，內地官媒新華社周五發表一文題為《加密貨幣，是金融創新還是「龐氏騙局」》的評論文章，指「金融史上『鬱金香泡沫』、『南海泡沫』等騙局層出不窮，如今，只在小眾範圍得到認可的加密貨幣卻炒出『天價』，同樣有人質疑，加密貨幣會不會是新的金融騙局？」

新華社：比特幣一邊「造富」，一邊「割韭菜」

新華社文章指出，加密貨幣比特幣在一年時間裡走出「過山車」行情，一邊「造富」，一邊「割韭菜」，劇烈波動表像下，比特幣真實價值幾何？文中援引不少金融業人士指，很難評估比特幣到底有沒有實際價值，投資加密貨幣面臨較大風險，投資者應謹慎選擇。

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文中引述英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭傑表示，比特幣實際應用場景非常有限，其價格飆升是典型的投機泡沫，與17世紀荷蘭「鬱金香泡沫」相似，甚至可以說是「龐氏騙局」。郭傑說，追捧加密貨幣的機構擅長用晦澀難懂的科技術語，說服投資者相信這是革命性現象，創造市場盲目投資的「羊群效應」。

加密貨幣甚至不能算是資產，沒法計算價值

以比特幣、以太幣和瑞波幣為代表的加密貨幣並沒有主權信用背書，是通過算法生成的。因此，加密貨幣能不能稱為貨幣，在業內存在較大爭議。文中引述紐約大學經濟學家努里爾‧魯比尼表示，加密貨幣不滿足貨幣的基本標準，不算新形式的貨幣，而且加密貨幣甚至不能算是資產，沒法計算價值。

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各國貨幣監管機構普遍認為，加密貨幣用算法隱藏了使用者的身份、行踪，為非法活動提供便利。同時加密貨幣槓桿率極高，給金融體繫帶來風險。

文章又舉出其他地方對待加密貨幣的行為，指美國財政部此前表示，加密貨幣價格飆升帶來負面影響，因此制定了新的金融賬戶報告製度，加密貨幣和加密資產交易賬戶以及接受加密貨幣的支付服務賬戶將納入政府監測範疇。除美國外，日本和韓國監管機構均已採取措施，對金融機構持有和從事加密貨幣交易加強監管。

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