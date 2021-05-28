【iBond 2021】iBond 6月1日起認購 　中銀﹕料認購反應熱烈

▲ 中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌預計，是次iBond認購反應將會相當熱烈。

第八批通脹掛鈎債券（iBond）將於6月1日公開認購， 固定息率為2厘，浮息為香港近6個月平均通脹，與去年發行iBond看齊。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌預計，是次iBond認購反應仍會相當熱烈，並指今年通脹上升機會比以往為高，收益率或更吸引。

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周國昌表示，目前有多項利好因素促使是次iBond認購反應熱烈。他指，現時銀行同業拆息（HIBOR）及存款息率較上次iBond發行時低，而市場亦沒有大型新股上市，加上發行金額有機會由150億元提升至最高200億元，對投資者有一定吸引力。

他指，現時通脹上升機會較以往高，若以浮息計算，收益率對投資者將更吸引，預料iBond將能吸引到追求穩健收益、以及想作分散投資的客戶。

他又表示，中銀香港已陸續收到客戶查詢有關認購iBond詳情及手續，該行亦將於分行設置認購專櫃，擬增加一倍人手，為客戶提供協助。

此外，現時凡經中銀香港認購iBond，相關認購費用全免。

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編輯﹕賴奕羚