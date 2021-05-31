【你財策劃師】物業投資不是唯一工具 善用基金股票也有收益(上)

【你財策劃師】物業投資不是唯一工具 善用基金股票也有收益(下)：【下一頁】

擁有一個單位以上的人，都希望能把其中一間放租出去，增加其個人的現金流動，從而減輕個人財務壓力。今期讀者Ben想擁有收租物業，令個人財務狀況放鬆。Ben現時在電訊公司從事業務推廣工作，底薪以外亦有佣金收入，所以收入亦會較波動。

根據去年入息估算，他每年收入約96萬元，即每月約8萬元，他的自住物業市值950萬元，未還按揭約460萬元，由於前年透過加按套現資金，須約28年才完成供款，除了自住物業外，他亦有一個已付全數的車位，車位租金每月約2,500元，每月供樓約1.9萬元，與此同時，他也每月投資2萬元月供股票投資計劃。

Ben的太太今年29歲，在公營機構工作，雖然人工不高，只有1.6萬元，但勝在鐵飯碗。Ben和太太打算在未來數年生小朋友，他們希望可以為將來創造更多被動收入，保障小朋友未來的生活。現時居住的物業由Ben名義持有，而太太代屋企人持有另一物業作收租用途，因此不能用二人名稱再購買物業，否則便要支付額外印花稅；雖然受政策限制，但Ben仍然想著如何可以買樓，達到有樓收租的生活。

自住以外的物業都是一種投資工具，但是否投資都要考慮需要及現金流的安排，Ben自言，假如選擇物業作為製造收益的工具，該收入是頗低，所以買樓收租可能只屬次要目的。其實，他心態都是買樓搏升值，不過在未升值之前也算有些收益，這樣的話，買樓投資亦是合理選擇，但大前提是要估計物業未來還有多少升值空間。

鍾情於投資物業的人，一般會樂觀估計投資物業可以在中、短期獲利兩至三成，如果這不是Ben的想法，投資物業未必是他的首選，事實上，資產將來價格走勢的變數太多，甚至有些因素聞所未聞，就像上年發生全球大疫症也是在毫無徵兆下出現，以往更出現不少黑天鵝事件了。對未來的不確定性，我認為最簡單的處理方法便是平常心。但不要混淆了「平常心」和「佛系」，後者只是隨緣，而前者是做最好的準備及做最壞的打算，不能夠只想好的方面而忽略了壞的影響。

基金股票亦能提供收益

根據Ben的人生規劃，相信是對退休時才需要較高被動收入，最理想估計都是10多年後退休，起碼到50多歲才有確實需要，可是，由現在計劃生兒育女到孩子獨立，可能要經歷20多年時間，以這時間表來看，除非資金非常充裕，否則Ben比較理想的退休時間隨時都要到60歲，從計劃要孩子，還要供養成材，假如這是Ben的計劃，在現金流規劃中便要保存彈性，確保到將來孩子讀書時能夠有流動資金應付，所以將資金全投放在物業上，周轉會較困難。這是根據現金流的需要而規劃，另一方面要考慮的，是選擇甚麼資產較為合適。

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