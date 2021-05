【新冠疫苗】菲律賓小鎮抽獎送牛 鼓勵農民打針

新冠肺炎疫情侵襲全球各地,多地都推出抽獎等措施鼓勵民眾接種新冠疫苗。菲律賓一個小鎮有大量農民聚居,鎮長宣布每月舉行大抽獎送出一隻牛,只要是接種新冠疫苗的居民都可參加抽獎,希望可吸引更多農民接種新冠疫苗。

位於菲律賓邦板牙省(Pampanga)的聖路易斯鎮(San Luis)7月起舉行抽獎,每月會抽出一名已接種新冠疫苗的鎮民,送出一隻價值3萬菲律賓披索(約4,870港元)的牛作為獎品。

據悉,當地官員曾考慮抽現金、食品包甚至是珠寶,但由於鎮上大多數人種植稻米、養鴨或養非洲鰂(tilapia),因此官員認為送牛比較實用。聖路易斯鎮鎮長薩古姆(Jayson Sagum)表示,抽獎活動將會持續一年。鎮上約有6萬成年人口,薩古姆希望抽獎可推動大部分人接種疫苗。

除了菲律賓,美國也推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗:

薩古姆表示舉辦抽獎較符合菲律賓人的喜好:

我們為了達標,需要想出一個策略。我們知道菲律賓人喜歡碰運氣的遊戲。

(For us to attain our goal, we have to think of a strategy. And we know Filipinos like a game of chance.)