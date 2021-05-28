【新冠疫苗】菲律賓小鎮抽獎送牛 鼓勵農民打針

▲ 菲律賓有小鎮宣布每月舉行大抽獎送出一隻牛，希望吸引更多農民接種新冠疫苗。

新冠肺炎疫情侵襲全球各地，多地都推出抽獎等措施鼓勵民眾接種新冠疫苗。菲律賓一個小鎮有大量農民聚居，鎮長宣布每月舉行大抽獎送出一隻牛，只要是接種新冠疫苗的居民都可參加抽獎，希望可吸引更多農民接種新冠疫苗。

【新冠疫苗】加州豪派9億抽獎谷針 全美規模最大 【下一頁】

位於菲律賓邦板牙省（Pampanga）的聖路易斯鎮（San Luis）7月起舉行抽獎，每月會抽出一名已接種新冠疫苗的鎮民，送出一隻價值3萬菲律賓披索（約4,870港元）的牛作為獎品。

據悉，當地官員曾考慮抽現金、食品包甚至是珠寶，但由於鎮上大多數人種植稻米、養鴨或養非洲鰂（tilapia），因此官員認為送牛比較實用。聖路易斯鎮鎮長薩古姆（Jayson Sagum）表示，抽獎活動將會持續一年。鎮上約有6萬成年人口，薩古姆希望抽獎可推動大部分人接種疫苗。

除了菲律賓，美國也推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

▼ 點擊圖片放大 +6

薩古姆表示舉辦抽獎較符合菲律賓人的喜好：

我們為了達標，需要想出一個策略。我們知道菲律賓人喜歡碰運氣的遊戲。 （For us to attain our goal, we have to think of a strategy. And we know Filipinos like a game of chance.）

倫敦唐人街千人等打免費疫苗 唔使預約或身分證明 【下一頁】

鎮上只有3%的人口已接種疫苗。根據調查顯示，由於受接種疫苗後出現副作用的報道影響，鎮上約有一半長者對接種疫苗感到憂慮。

薩古姆表示正尋求善長贊助抽獎活動，並將會在社交媒體上直播抽獎。幸運兒可選擇將牛隻留在自家農場上耕作，或宰牛與社區上的居民分享牛肉。

責任編輯：鄭錦玲