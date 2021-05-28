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【阿斯利康疫苗】BBC名主持接種後突離世 疑與血栓有關

環球社會熱點 17:23 2021/05/28

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多國均開展新冠疫苗接種計劃，但部分人士接種新冠疫苗後，出現嚴重副作用及死亡個案，導致多國一度宣布暫停接種。一位著名的英國廣播公司電台主持人於接種阿斯利康疫苗後，因出現血栓副作用，送院治療後不治，享年44歲。

德科學家稱有計改善血栓 與棘蛋白有關？ 【下一頁】

麗莎·肖（Lisa Shaw）於2015年起擔任紐卡素英國廣播公司（BBC）電台主持人，她早前接種阿斯利康疫苗，一周後開始出現嚴重頭痛。其後麗莎·肖情況惡化，因出現血栓被送往當地醫院的深切治療部後。麗莎·肖終在上周五（21日）於家人陪同下不幸離世，享年44歲。

麗莎·肖離世消息傳出後，家人對此深感傷痛，指在生命中有一個永遠無法填補空缺，將會永遠愛及想念她。 此外，BBC電台代理編輯馬丁（Rik Martin）指，所有同事深切哀悼麗莎·肖致的離世，表示她是一名值得信賴的同事、電台主持人及充滿愛心的妻子和母親身份。

Moderna疫苗對12至17歲青少年 有效率100% 【下一頁】

英國早前宣佈，當地發現接種阿斯利康疫苗的3,300萬人當中，有309人出現血栓副作用，因此容許40歲或以下民眾改為接種輝瑞或Moderna疫苗。藥品及保健品管理局（MHRA）亦指，40歲或以上民眾接種疫苗後出現血栓副作用的機會較其他人為高，每10萬名40歲以上人士接種新冠疫苗，便有1人出現血栓。但MHRA亦鼓勵國民接種新冠疫苗，認為接種疫苗利多於弊。

責任編輯：郭麗明

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