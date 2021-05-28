【新股IPO】京東物流2618收市報41.7元 僅升3.3% 一手帳面賺134元

京東物流（02618）首日掛牌表現先高後低，高開14%報46.05元，最多曾升18%至47.75元，可惜後繼乏力，最後掉頭回落，午後曾跌至全日低位41.25元，收市報41.7元，較招股價40.36元，升3.3%；成交1.58億股，涉資71.67億元，以每手100股計，一手帳面賺134元。

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京東物流由京東集團（09618）分拆出來，招股前一直受市場注目，除了是近期難得的大型非第二上市新股，加上有「京東」的品牌效應，令投資者趨之若鶩，公開發否部份錄得逾百萬人認購，超額認購近715倍，一手中籤率僅8%，其受歡迎程度遠遠超過市場預期。只可惜，此前有人冀望首日掛牌能像快手（01024）般升逾倍，惟此情難再，今日掛牌收市只能說略守招股價，但別忘該東物流是以貼近招股下限定價，其招股範圍介乎39.36元至43.36元，若在今日低位沽出的投資者，一買一賣，連手續費都蝕埋。

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該股是次共發售逾6.09億股，並引入了軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree為基石投資者，合共認購2.94億股。是次集資所得，主要用於未來升級和擴展其物流網絡、開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術，以及擴展其解決方案廣度與深度等。聯席保薦人分別為美銀證券、高盛及海通國際。

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記者：張以正