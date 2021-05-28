【人幣定存】中資行鬥搶人民幣 1年定存息最高2.6厘

▲ 信銀國際今天全面上調人民幣存息，最高是1年期2.6厘。

追息族有好消息，因人民幣保持3年高位，但個別中資銀行仍勇於搶人民幣定期存款，逆市鬥高息。最新加入戰團是信銀國際，今天（5月28日）全面上調短中長息0.2厘，目前其最高息是1年期的2.6厘，躍升為長息榜之首；亦打破南洋商業銀行剛於昨天（27日）新推1年的2.55厘。專家預計，個別業界在半年結前提早搶存備戰，冀為跨境理財通早作布局。

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誠然，中小行對人民幣取態各異，本來鬥掀劈息浪，緣於美滙指數在90關口爭持，間接令人民幣等非美貨幣被動升值，在滙強息弱下，港銀亦展開人幣定存的減息潮，近期共有4間中小行鬥減，如擅打高息牌的招商永隆一減再減，大眾銀行及華僑永亨更撒兩厘息。今天輪到小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank），狠削1年存息0.2厘，至僅得2.5厘，失落冠軍。

綜觀自5月起人幣定存的調息潮，現時信銀國際雄霸短中長息榜，3個月年息以其2.5厘為高息王，半年也以2.55厘居首；而1年期則以的2.6厘冠絕全城，惟此存息仍低於離岸1年拆息的2.9厘，凸顯同業暫未再以蝕息搶存。

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花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，美國通脹步伐仍存在明顯不確定性，預計聯儲局最快今年第四季縮减買債規模，明年底才恢復加息。

至於人幣前景，黃栢寧料，未來3個月、半年至1年皆為6.35，長目標5.6。此外，人行副行長劉國強日前放風指，人幣雙向波動呈常態；而昨晚中央警示企業勿賭人民幣單邊升值、冀炒滙，但在岸價及離岸價未有窒步，今午再破頂，一度上衝6.37。大新 （02356） 經濟師温嘉煒預期，人幣年內高低位介乎6.24至6.6，視乎美息及美滙走向，以至商品價格升勢是否持續等。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源