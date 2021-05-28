  • 32°C
香港時間 : 2021528日 (五) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人幣定存】中資行鬥搶人民幣 1年定存息最高2.6厘

Hot Talk 16:38 2021/05/28

分享：

信銀國際今天全面上調人民幣存息，最高是1年期2.6厘。

追息族有好消息，因人民幣保持3年高位，但個別中資銀行仍勇於搶人民幣定期存款，逆市鬥高息。最新加入戰團是信銀國際，今天（5月28日）全面上調短中長息0.2厘，目前其最高息是1年期的2.6厘，躍升為長息榜之首；亦打破南洋商業銀行剛於昨天（27日）新推1年的2.55厘。專家預計，個別業界在半年結前提早搶存備戰，冀為跨境理財通早作布局。

官媒駁斥「主動升值」論【下一頁

誠然，中小行對人民幣取態各異，本來鬥掀劈息浪，緣於美滙指數在90關口爭持，間接令人民幣等非美貨幣被動升值，在滙強息弱下，港銀亦展開人幣定存的減息潮，近期共有4間中小行鬥減，如擅打高息牌的招商永隆一減再減，大眾銀行及華僑永亨更撒兩厘息。今天輪到小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank），狠削1年存息0.2厘，至僅得2.5厘，失落冠軍。

綜觀自5月起人幣定存的調息潮，現時信銀國際雄霸短中長息榜，3個月年息以其2.5厘為高息王，半年也以2.55厘居首；而1年期則以的2.6厘冠絕全城，惟此存息仍低於離岸1年拆息的2.9厘，凸顯同業暫未再以蝕息搶存。

想知人幣定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +17
    +16

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，美國通脹步伐仍存在明顯不確定性，預計聯儲局最快今年第四季縮减買債規模，明年底才恢復加息。

至於人幣前景，黃栢寧料，未來3個月、半年至1年皆為6.35，長目標5.6。此外，人行副行長劉國強日前放風指，人幣雙向波動呈常態；而昨晚中央警示企業勿賭人民幣單邊升值、冀炒滙，但在岸價及離岸價未有窒步，今午再破頂，一度上衝6.37。大新 （02356） 經濟師温嘉煒預期，人幣年內高低位介乎6.24至6.6，視乎美息及美滙走向，以至商品價格升勢是否持續等。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

收息產品 人民幣 定期存款 人民幣定期存款

上一篇文章

【港鐵屯馬綫】屯馬綫6月27日全線通車 新增宋皇臺、土瓜灣站（圖解屯馬綫各站特點）

下一篇文章

【港交所CEO】歐冠昇：立足中國策略不變　自我介紹和李小加同一喜好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億