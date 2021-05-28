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【港交所CEO】歐冠昇：立足中國策略不變　自我介紹和李小加同一喜好

股市 16:37 2021/05/28

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歐冠昇：港交所立足中國策略不變

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）履新一星期，港交所上載短片由歐冠昇講述首周工作，坦言現時要評論上任後港交所的業務戰為時尚早，但特別指出港交所「立足中國」策略不會有明顯轉變，背靠中國是港交所很重要的戰略優勢，要好好利用優勢。

歐冠昇續指，除了發展中國優勢，會在固定收益、商品、衍生產品的機會，也期望港交所可以繼續服務香港社區。

短片上展示歐冠昇到港交所不同部門會見同事，他也再次自我介紹，稱自己來自阿根廷，同時有香港永久居民，過去30年僅在一家機構工作，形容為現時全球最大型的銀行集團「摩根大通」。

港交所上任行政總裁李小加是有名的足球愛好者，歐冠昇也笑言自己出生於阿根廷，「很自然地是足球愛好者」，他也主動提及在阿根廷有名的探戈舞，但稱自己只是初學者。

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記者：麥德銘

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港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 歐冠昇 李小加 阿根廷 足球

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