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【樓市熱話】幫手撳升降機到底係10、15定20樓？　結婚借隻狗做道具影相　盤點五個騎呢鄰居行為

理財智慧 19:03 2021/05/28

分享：

在香港，鄰里關係雖大不如前，不少人可能也沒有和鄰居說上一句話。近日在討論區，就有網民分享了他遇上「騎呢」鄰居的經歷，是關於他在升降機打算幫婆婆撳掣的經歷，引來其他網民紛紛留言分享自己的趣事，如鄰居結婚問媽媽借隻狗來做道具影相以及樓下有個小朋友吹牧童笛吹了十年等，以下就盤點了五件網民分享與鄰居的經歷：

【職場熱話】返工太得閒？　買錯機票扮見客提早上機 　盤點十個「蛇王」經歷之最　【下一頁

與鄰居的經歷：

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【樓市熱話】在露台食煙遭樓上投訴「臭親佢個仔」　煙民大為不滿　網民大批事主自私　【下一頁

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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