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Gap首季表現勝預期 管理層：消費者正離開疫情陰霾

股樓投資 15:45 2021/05/28

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美國時裝品牌Gap公布季績，盈利1.66億美元，去年同期虧損9.32億美元，2019年同期為2.27億美元。收入上升39.9億美元，按年升89%，勝預期34.5億美元。Gap調高全年收入預計介乎20%至25%，亦勝預期17.8%。

經濟持續復蘇 Under Armour吸引人才 上調美加員工薪金幅度達50％見下頁

受惠於旗下品牌Old Navy和Athleta的強勁表現，以及北美市場快速復甦，Gap首季銷售表現理想，當中Old Navy凈銷售額保持美國服裝品牌第二名表現，較2019年同期增長了27%。管理層表示，夏季服裝需求回升，顯示消費者正離開疫情陰霾，用服飾顯示其獨特風格。

【堡獅龍 592】疫情下業務仍受挑戰 堡獅龍正籌備品牌重塑計劃見下頁

公司又指，有八成的商品銷售是循網上、購物大道及街舖，而非傳統商場售出。根據報告線上銷售額較2019年增長了82%，佔業務收入四成。受疫情影響多間門市結業，導致門市銷售較2019年同期跌16%。目前Gap全球共有3571間分店，當中2997間為直接營銷店。


不過管理層預料，目前提供原材料的國家如印度的疫情不穩，Gap仍然會面對供應鏈挑戰。其他國家如加拿大、歐洲、中國和日本的反覆疫情亦可能影響對商品的需求。

 

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撰文 : 馮卓謙

時裝服飾 銷售 品牌 美國
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