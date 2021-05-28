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【澳元定存】花旗料澳洲2024年始加息 幸冠全城10厘定存息不變

Hot Talk 16:26 2021/05/28

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下周二澳洲央行議息，市場聚焦會否如新西蘭央行般放風明年加息。

澳洲央行將於下周二（6月1日）議息，市場緊盯會否如新西蘭央行本周三（5月26日）議息後，突放風擬於明年9月加息。雖然大行如花旗料澳洲央行也轉趨鷹派，但相信加息仍要歎慢板，或須待2024年才加息，皆因通脹暫未達致預期目標。

紐元定存最高息10厘【下一頁

事實上，現時市場對新西蘭能否率先帶頭收水加息，看法仍呈大分歧，畢竟紐央行「彈弓手」有前科，例如去年疫情肆虐期間，曾揚言今年推負利率，一度震散紐元。如今，分析也料澳洲未必會貿然倉猝加息。

誠然，全球貨幣政策趨緊正步入新常態，對澳元有實際需要者，亦毋須呆等政策利率何時調升，皆因港銀的澳元定期存款息維持高水平，大行滙豐、中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 及花旗等動輒有兩厘或以上選擇。而冠絕全城更是集友7天短，存有10厘。

想知不同存期澳元定存息？詳情可按下圖了解

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    +2

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，由於新西蘭通脹或維持於央行目標區間的底部，所以加息可能要待2023年第一季。

問及澳洲快將議息，估計會否如加拿大及新西蘭等央行放風收水加息等緊縮措施。黃栢寧預期，澳洲央行或變得更為鷹派，但可能要待至2024年才加息。澳洲央行只是政策立場轉鷹，但工資增長疲弱，通脹唯恐難達標，遂料3年後才有望加息。

至於滙市中人最關注澳紐兩大商品貨幣的前景，黄栢寧指，澳元兌美元未來3個月預測為0.78，6至12個月預測是0.78，長目標為0.76；而紐元兌美元無論是3個月、6至12個月的預測皆為0.73，長預測為0.7。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

紐元 澳元 定期存款 外幣定期存款
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