美通脹屬暫時性 耶倫料情況將持續至年底

美國財長耶倫出席國會聽證會，預料通脹將會持續至本年底，但重申只是暫時性上升，若威脅到美國經濟，華府將出手處理。

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美國上月費物價指數大幅上升。耶倫出席國會眾議院撥款小組委員會網上聽證會時表示，物價上升是受到多個因素影響，包括從去年疫情反彈，以及汽車晶片等原材料短缺等。她認為通脹只是暫時性，但這個情況可能會持續至今年年底。她又指華府一直密切留意通脹情況，若有必要，華府將有工具處理通脹問題。

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總統拜登將於當地時間周五公布上任後首個財政預算案，耶倫指財政預算水平維持於2010年，顯示需要額外資金推行新計劃，幫助美國經濟從疫情中復甦，促請國會議員支持預算案。她又形容美國經濟正逐漸復甦，但相信道路將會不平坦。

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