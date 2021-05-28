【美國通脹】富達國際：大規模財政刺激將提振未來數年通脹

聯儲局青睞的「通脹指標」，4月份核心個人消費支出（PCE）將於今日傍晚公布。對於美國通脹會持續多久，富達國際多元資產投資總監Stuart Rumble發表評論指，現在判斷可能還為時過早，可以預期的是從未來幾年，大規模財政刺激措施的實施將會提振通脹，但2022年期中選舉或四年後下一次總統大選之後的政治變局，有可能導致國會分裂，從而阻礙進一步的刺激措施。

Stuart Rumble指，長期且持續的通脹通常會隨著經濟供需結構性失衡而出現，最明顯的例子是勞動人口短缺導致工資價格攀升。即使目前尚無足夠證據顯示未來會出現相關問題，但是通脹有時很難捉摸，當預期價格升高就可能導致反饋迴路，進一步刺激通脹。

他又指，2月中旬至今，5年期平衡通脹率輕微上升，但通脹掉期利率仍徘徊在約2.5%，這代表債市仍認為未來5年平均通脹率上升僅屬暫時性。另外，5年期平衡通脹率，超過了未來5年/5年通脹掉期利率，代表債券投資者認為接下來5年的通脹率較其後5年的為高。

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編輯：區嘉俊