打疫苗有獎抽　信和捐價值千萬凱滙單位　鼓勵市民齊心抗疫

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團宣佈，為響應政府的接種疫苗計劃，擬共同捐出一個凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎，單位實用面積449平方呎，價值1,080萬元。凡年滿18歲、持有香港永久居民身份證人士可參與抽獎贏取終極大獎。除終極大獎外，其他獎項包括黃廷方慈善基金送出20個價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

信和指，所有參加抽獎活動人士必須年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前已在香港接種新冠疫苗的居民亦可參加。大抽獎參加者須於今年9月1日或之前登記，參加辦法將於稍後公佈。

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黃廷方慈善基金董事黃永光表示，希望透過推出大抽獎活動，提高香港疫苗接種率。

有意參加者於接種疫苗前應先諮詢專業健康建議，並可透過政府網站預約接種新冠疫苗。

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