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【大行報告】野村調整中資券商股目標價　行業首選兩大股份

股樓投資 16:31 2021/05/28

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野村發表研究報告指，估計A股2021至2023年各年日均成交額將分別按年增7%、5%及5%。該行估計居民資產配置於股市的情況長遠將為結構性增長因素，其中預期有較強財富管理業務的券商如中金公司(03908)、以及有較強基金產品銷售渠道的公司如中信証券(06030)及華泰(06886)將成主要受益者。

該行將華泰、中國銀河(06881)目標價分別降0.81%及1.3%，並將中信証券、中金目標價升2%及0.2%，行業首選中信証券及中金，認為他們有較強的機構及財富管理業務，同時亦具國際化策略，同時該行亦傾向選擇華泰，認為其估值相對較低，維持對中國銀河「中性」評級。

野村對中資券商股評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

中金公司（03908） 港股

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