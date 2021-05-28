【異動股】高盛料零件短缺將帶動行業整合 微升聯想目標價 惟全日急跌逾4%

高盛發表研究報告指，聯想（00992）管理層預期2022財年首季收入會與2021財年的第四季相若，並料稅前盈利會進一步改善，較該行預期高。該行料零件短缺將會加快行業整合，特別是有利於市場領導者。高盛將聯想目標價由10.85元，上調至11元，並重申「中性」評級。

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該行指，其個人電腦業務持續強勢，帶動盈利改善，料公司2022年至2024年的個人電腦收益會分別增長5%、跌6%、增1%。並料公司具選擇性的市場策略會帶動公司的智能手機業務盈利。該行認為公司2022年至2023財年純利預測大致相同，分別較該行早前預測高4%及1%，以反映收入上升及營運開支下降。

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聯想昨日公布業績後升逾1%，收報9.78元，但今日開市隨即大跌，最低見9.22元，全日跌4.4%，收報9.35元，成交8.6億元。

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