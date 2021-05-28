【新冠肺炎】Facebook宣布　不再移除新冠肺炎病毒屬人為製造言論

▲ Facebook近日就宣布，將會撤銷禁令，不再移除所有「新型冠狀病毒是人造」的言論。

美國社交平台Facebook的言論審查機制一直受到外界質疑，Facebook今年初曾公開表示禁止用戶發表新冠病毒是中國實驗室製造及疫苗無效，以及具誤導性的健康相關言論。不過，Facebook近日就宣布，將會撤銷禁令，不再移除所有「新型冠狀病毒是人造」的言論。

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Facebook在官方網誌中表示，鑑於新冠病毒源頭調查仍在進行中，經諮詢衛生專家後，決定不再禁止「人造病毒」的說法，並指該企會繼續與衛生專家合作，跟進疫情的進展。當有新資料及證據出現，便會適時更新政策。

衛報指出，Facebook是次作出相關決定，是因為美國總統拜登日前要求情報部門90日內提交疫情源頭的調查報告，包括中國實驗室洩漏的可能性。拜登又表示，美國將繼續與世界各地的夥伴合作，督促中國加入全面、具透明度及以證據為基礎的國際調查，並提供所有相關的數據和證據。

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責任編輯：曾曉汶