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【港元定存】迎戰iBond 5中小行鬥加港元定存息

Hot Talk 16:10 2021/05/28

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面對iBond下周二推售，信銀國際及大眾財務鬥推破頂息。

5月已近尾聲，但全周港元定期存款息的戰況激鬥連場，竟有多達9間中小行調整息率，當中包括5加3減，另有1間加減不一。港元拆息陷10年低位，但仍有5行逆市加息，堪稱第二季最旺一周，底蘊是新一批通脹掛鈎債券（iBond）下周二（6月1日）正式開售，業界面對2厘保底息的埋身戰，爭相迎戰還擊。惟專家料加息戰僅屬快閃性質，暫難持久。

虛擬銀行本周掀加息浪【下一頁

先說5間追趕加息尾班車者，包括大眾財務、信銀國際、交銀香港，以及兩間虛擬銀行，分別為騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲參股的富融（Fusion Bank），及Tom （02383） 有份投資的滙立（WeLab Bank）。反觀華僑永亨、集友及招商永隆則減息。

正因9行調息，本周的半年期高息榜罕現大執位，基於昨天（5月27日）信銀國際勁加0.2厘，新息率報0.75厘，同日大眾財務也微升0.05厘，跟信銀看齊，令這個破頂息膺雙冠王。相反，集友的0.72厘滑落至亞軍。

想知港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大

另一主戰場是3個月期，此存期也呈雙季軍，因富融昨連環出招，既加0.1厘、至0.85厘，打入三甲榜；該行並急降門檻，從100萬元才享最高特惠息，驟削至50萬元。同樣，滙立亦於本周二（25日）微加0.05厘，新息率報0.85厘，穩守三甲。

此外，小米 （01810） 率頭的天星（Airstar Bank）則又減又加，頻密調息。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

虛擬銀行 收息產品 定期存款 港元定期存款 iBond

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