【疫市營商】疫下消費電子產品需求增　Best Buy首季收入增逾3成 

▲ 受惠於疫情下消費電子產品需求增長，美國電子消費產品零售商Best Buy第一財季銷售額增長了36％。

受惠於疫情下消費電子產品需求增長，美國電子消費產品零售商Best Buy第一財季銷售額增長了36％。該企預期需求持續到第二季之後，故調高全年銷售預測。

【寵物商機】寵物用品商機大 英國寵物用品零售商 銷售額首破110億元

根據CNBC報道，截至5月1日止，Best Buy首季銷售上升36%至116.4億美元，超過了市場預期的104.4億美元,線上和至少開業14個月的商店的銷售增長了37.2％，多於市場預期的22.4％。Best Buy表示，幾乎所有產品類別的銷售額都有增長，其中家庭影院產品、電腦和家電用品的收益最大，而新客戶總數比疫情前多出約50％。

Best Buy首席執行官Corie Barry解釋，隨著當地樓市熱熾，更多民眾願斥資更換房屋內的設備，帶動集團旗下電器產品銷售收入增加。該企預期， 市場在未來三個月對電子遊戲、家用電器及其他用於改善家居生活物品的需求一直上升，故上調今年同店銷售額預期至3％至6％增長，高於原先預期跌2%至升1%水平。

Best Buy亦相信，疫情將永久改變消費者的購物習慣，故該企調整其營運策略，如在2月初解僱了約5,000名員工，並將店鋪規模縮小。Corie Barry指，公司將嘗試開設不同規模的直銷店，如後台空間較大的商店，以處理線上訂單，以及具體驗性的商店，予消費者可以在店內試玩遊戲和體驗家居影院設置等商品

【中興新產品線】傳中興通訊續拓車用領域業務 設立汽車電子產品線

【鼓勵維修】法國推行環保新法例 電子產品需公開列明維修難度得分

責任編輯：張凱琳