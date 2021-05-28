【著數優惠】一田購物優惠首日整體營業額現雙位升幅 尤其超市生意表現突出

一田百貨的購物優惠日於本周四（27日）正式開鑼，就首日市民購物情況，公司表示截至該日下午4時，全店的整體營業額有雙位升幅，符合預期，當中以超市生意表現突出，並冀望一連7日的優惠日能帶動整體消費氣氛，為整個優惠日的整體營業額升5%。

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一田購物優惠日由即日起至6月2日，一連7日於12間分店、13個展場同步舉辦，超市優惠更是延長至2星期；一田首次推出「YATA-Fans會員激賞」優惠，讓各位消費者抵上加抵。

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責任編輯：潘曉豐