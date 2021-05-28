【周未去好處】回顧太平戲院盛衰 電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽

由即日（28日）起至10月17日，香港電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽，以太平戲院1904年落成作為起點，回顧戲院重建後的時光以及日治時間的艱辛，直至1981年結業。

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展覽將展出依據1903年的建築圖則重塑的立體模型，以及由第三代院主源碧福捐贈的百多件紙本藏品，包括戲院20世紀初的建築圖則、電影放映的收支表和分帳文件，以及歷代戲院院主和各界名人的書信等。現場亦會播放由源碧福帶領觀眾一同重遊太平戲院舊址的影片。

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責任編輯：潘曉豐