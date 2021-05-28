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【職場熱話】新嚟阿姐檯頭電話響不停　同事幫聽電話反被質問　老臣子一個舉動令網民大讚「好霸氣」

理財智慧 18:53 2021/05/28

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不少辦公室都會配備一個檯頭電話，有時同事的檯頭電話響但人不在座位的話，鄰近同事都會幫忙聽電話。但近日在討論區，就有網民發帖，表示最近公司新來了一位市場部的上司，但檯頭電話經常響個不停，但人又經常不在座位，曾有同事幫她聽電話後更被質問這是私人電話，為甚麼要幫她聽電話。最後，公司老臣子一個舉動令辦公室恢復平靜，令網民大讚老臣子。

【職場熱話】在家工作網上授課必備？ 網民用1分鐘影片 騙過2小時Zoom會議　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】返工太得閒？　買錯機票扮見客提早上機 　盤點十個「蛇王」經歷之最　【下一頁

帖文一出，不少網民都大讚老臣子「好霸氣」，「老臣子好霸氣，btw（順帶一提） 新來Marketing阿姐不飛線？」、「你公司可能晚點被人淋火水」、「這麼大膽，小心點」、「其實私人事應該給手機號碼，不要用公司電話。公司電話說私人事是上世紀還未有手提電話前才可以。」、「電話響即是有生意來往，竟然可以不聽電話？」

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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