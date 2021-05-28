【ET講股通】梁耀康：震倉定收割？ 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報29124點，升11點，大市總成交1,727億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，A股走弱，港股升幅收窄，未突破29405點阻力前，仍未能確認後市向上。現市況究竟是震倉定收割，投資者宜緊盯，特別是科技股走勢，在只有傳統股走強下，整體後市動力恐有限。

恒指阻力仍看29405點

人民銀行警告市場勿對賭人幣單邊升值，早前受惠股如紙業股等回軟。科技股、生物科技股亦受壓，特別是二綫科技股，近日大升一輪後回落，宜嚴守紀律獲利套現。

現市況仍不明朗，有利潤可伺機食糊，恒指支持看29000關，下一級則為28617點；向上阻力則仍看29405點。

板塊方面，物業管理股、國際金融股續可留意，如滙豐 （00005） 、中銀 （02388） 、友邦 （01299） 等。

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