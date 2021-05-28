統計處公布最新消費物價指數 受疫情影響不少消費類別指數皆下跌

統計處根據2019至2020年進行新一輪「住戶開支統計調查」搜集所得的數據，重訂消費物價指數，住屋仍然是最大的開支，其次為食品，兩個類別的指數亦布所上升。惟其他類別如外出用膳、娛樂、本地及跨境交通、旅遊及衣履等項目的開支，則受到社交距離措施、暫停面授學習、在家工作安排等影響，有不同程度的縮減。

統計處發言人表示，以「住屋」為例，這消費類別在最新的綜合消費物價指數中，繼續佔最大的開支，為40.3%，並較之前的綜合消費物價指數高6個百分點。這差距不單是因為房屋租金在這5年間上升，也是由於新冠肺炎疫情下，其他商品及服務類別的相對開支減少所致。

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發言人續指，「食品」是第2大的商品或服務類別，在綜合消費物價指數中佔27.4%，較以前一期指數輕微高0.1個百分點。在「食品」當中，「外出用膳及外賣」的權數為17.1%，下跌了0.7個百分點，而「基本食品」的權數為10.4%，上升0.8個百分點，大致反映住戶在疫情期間減少外出用膳的情況。



至於其他類別，開支錄得相對較大變幅的有「雜項服務」，下跌了2.7個百分點，即13.1%、「交通」亦下跌了1.8個百分點，即6.2%、「衣履」則下跌了0.8個百分點，即2.4%，「耐用物品」亦下跌了0.7個百分點，即4.0%。

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發言人指出，最新一輪的「住戶開支統計調查」數據搜集工作在2019年10月至2020年9月進行，期間消費行為受到新冠肺炎疫情的影響。儘管在這統計調查期間，住戶在某些商品或服務上的開支與正常情況的開支應有顯著偏差，統計處已按照新一輪「住戶開支統計調查」的結果，更新消費物價指數。這是參照每5年一次更新消費物價指數國際標準，並能確保消費物價指數能準確反映住戶現時在疫情下面對的通脹情況。

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