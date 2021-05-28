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【疫苗接種】信和華置推1080萬凱匯單位供已打針市民抽獎　所涉單位間隔曝光

Hot Talk 18:12 2021/05/28

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大抽獎參加者須於今年9月1日或之前登記。

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 宣佈，為響應政府的接種疫苗計劃，擬共同捐出一個觀塘凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎。信和華置推出的凱滙單位樓面面積約 449 平方呎，約值1080萬元。信和華置表示，凡年滿18歲、持有香港永久居民身份證人士、已接種兩劑新冠疫苗的人士，可參與抽獎贏取凱滙終極大獎，變相實現「打針上車」，實現置業夢想。

另外，對於持有香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證人士）亦有機會會贏得價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

邊間企業有打針假？詳見【下一頁】

所有參加抽獎活動人士必須年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗。較早前已在香港接種新冠疫苗的居民亦可參加。大抽獎參加者須於今年9月1日或之前登記。參加辦法將於稍後公佈。

圖看凱滙會所內部環境（按圖可放大）

    點擊圖片放大
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接種復必泰疫苗有咩要注意？詳見【下一頁】

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，希望透過推出大抽獎活動，提高香港疫苗接種率。

圖看凱滙部分示範單位景觀（按圖可放大）

    點擊圖片放大
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凱滙位於觀塘南部，共有2期屋苑，一共提供1999個單位，距離觀塘站約5至8分鐘路程。

或為2期3座D室單位

翻查凱滙1期和2期的售樓說明書，凱滙只有2期3座大部分樓層D室單位的面積為「449平方呎」，該類型單位同樣符合信和華置所指的「一房」設計。該D室單位面向西北，單位設有一個露台、工作平台，設有「梗廚」，浴室設有浴缸，客飯廳為長方形間隔。

同一幢大廈裡面，3座的6樓、7至12樓、15至23樓、25至26樓、28至33樓、35至43樓、45至51樓的D室單位皆有可能為是次送出的單位。

二期3座樓面圖。

 

（第二版新增﹕樓面圖）

相關文章：【李嘉誠】92歲李嘉誠已完成接種兩劑復必泰疫苗　「不疫樂乎，阿彌陀佛！」

相關文章：【疫苗接種】港府擴大疫苗接種計劃　持雙程證內地人及難民可免費打針

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編輯﹕賴奕羚

港股 信和置業（00083） 華人置業（00127） 黃永光 疫苗 慈善基金 信和

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