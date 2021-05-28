【大行報告】大摩料澳博「上葡京」項目第三季開幕　料開業有助刺激股價　予「增持」評級

大摩發表研究報告指，相信澳博(00880)「上葡京」將延期至第三季開業，因目前需待有關當局審批，管理層料需時4至8周，而即使如期於第三季開業，貴賓廳和高端酒店部份將會延後開業。項目目前有3,500員工(第一季末3,000人)，料準備開業開支每季達2億元(第一季1.6億元)。



該行指，公司計劃在上葡京先開260張中場賭檯，餘下44張貴賓賭檯會於明年等待Palazzo Versace酒店一同開業。而另一間擁650房間的酒店會先開業。至於租金收入方面，料需要今年底，或明年才有貢獻。

該行表示，公司5月份人流略有改善，料港澳通關後將可帶回疫情前超過20%賭收。該行相信，上葡京開業前消息有助刺激股價氣氛，目標價11元，評級續予「增持」。

大行對澳博評級及目標價：

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