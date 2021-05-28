【港鐵減價】因應消費物價指數調整 下月27日起港鐵票價減1.85%

港鐵早前按「可加可減機制」首次將票價下調1.7%，港鐵今（28日）宣布，因應政府修訂12月綜合消費物價指數，票價將再下調1.85%，新票價將於6月27日生效。

港鐵又指，由6月27日起至明年1月1日，將以額外資源提升票價調整機制內，承諾為期半年的3%車費扣減優惠至3.8%；連同本年度票價按機制下調，八達通及車票二維碼乘客實質所付的車費將與現時大致相同，即由今年4月1日起持續節省約5%，至明年1月1日。

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另外， 不同種類月票如「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門–南昌全日通」每月100元折扣優惠，將於6月底屆滿。港鐵表示，乘客於7月至12月購買「全月通加強版」；以及於7月1日至2022年1月1日期間購買「港鐵都會票」，仍會有50元折扣。

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此外，六五折「早晨折扣優惠」計劃會再延續一年，至明年5月31日。

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