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為利益莽顧安全致纜車慘劇 意大利3人涉違法操作

環球社會熱點 15:20 2021/05/28

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意大利北部早前發生纜車墜山意外，導致多人死亡的慘劇。意大利檢察官調查事件後發現，纜車公司涉嫌不當手法操控纜車，引致今次發生致死事件，將檢控營運公司的3名人士。

意大利登山纜車意外墜下 釀14死包括兒童 【下一頁】

檢察官表示，調查後發現纜車的緊急煞車裝置被人放置一個叉子形狀的夾鉗，阻礙煞車系統正常運作，導致周日（23日）的意外發生。由於纜車因新冠疫情而停用多時，至上月才重開，相信有問題裝置已放置數周。檢察官指纜車營運公司由於財政困難，希望深受歡迎的纜車服務可以維持運作，因此以違規操作避免緊急煞停裝置經常介入，以獲得穩定收入。

最終，纜車公司東主及兩名員工因涉嫌漠視基本安全守則，違規操作謀取利益而面臨嚴重指控。其中一人已承認與其餘兩人合謀，參與導致他人死亡的違規行為。總檢察官博西（Olimpia Bossi）狠批3人，以利益凌駕人命。

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白俄威脅用「難民同毒品」淹沒歐盟 反擊制裁 【下一頁】

事件發生於周日中午12點半，約有15名遊客由意大利北部度假勝地斯特雷薩（Stresa）出發，乘坐纜車前往皮埃蒙特區（Piedmont）附近的莫塔羅内山（Mottarone mountain）。但纜車運行距離山頂約300米時發生故障，從高處急墜至離地面約有20米的位置，其後從斜坡滑落至樹林。

意大利當局及後找到纜車殘骸及乘客時，幾乎所有纜車上的乘客已當場身亡。以色列外交部透露，其中5名死者和一名5歲兒童傷者都是以色列國民。

責任編輯：吳漢培

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