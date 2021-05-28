【長和系】完成收購4項李嘉誠基金會資產 長實股價半日急升逾6% 創一年以來高位

長實（01113）公布，已於上周五（21日）完成向李嘉誠基金會收購4項基建資產，而回購股份要約亦於周四（27日）完結。於回購股份及註銷後，李氏家族及李嘉誠基金會的長實持股增至45.6%。今日長實高開2.4%，開市報51元，現升6.2%至52.9元，成交11.8億元。

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長實公告指，根據股份回購要約由股東手上所回購的股份合共4.11億股，即回購要約上限3.8億股約108.2%及佔已發行股份總數約10.2%。因為由接納股東接獲之有效接納股份較回購上限多，故會按通函及要約文件內既定公式釐定由接納股東回購的股份總數，所以最終並不會將所有接納股東提呈的股份全部回購。

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長實主席李澤鉅指，對於收購及回購建議完滿結束感到高興，並認為這是集團的重要里程碑，未來將會一如以往致力推動業務發展及為股東增值。

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