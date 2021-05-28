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【周未好去處】以城市後花園為題 灣仔「HarbourChill海濱休閒站」開幕 寵物可入場並24小時開放

理財智慧 17:36 2021/05/28

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周末又有新去處，毗鄰灣仔渡輪碼頭的海濱主題區「HarbourChill海濱休閒站」今日(28日)正式開放。「HarbourChill海濱休閒站」位於鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東。從灣仔渡輪碼頭或灣仔臨時運輸交匯處步行約三分鐘即可到達，而從灣仔地鐵站起步亦只需約15分鐘。

【周未去好處】回顧太平戲院盛衰 電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽 【下一頁

海濱主題區以「海濱共享空間」形式管理，透過「以願景帶動」的方式和訂立最少的規則，讓市民享受這海濱公共空間，而有關用地面積約1800平方米。主題區將24小時開放，並歡迎寵物入內。

【周末好去處】生物多樣性博物館周六開放　展逾1萬個罕見生物標本 【下一頁

「HarbourChill海濱休閒站」以城市後花園為主題，透過「期間限定」裝置，在草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆，色調與鄰近的「粉紅通道」互相呼應，營造出柔和溫馨的感覺。此外，香港藝術中心聯同Napp Studio，特別為用地設計一系列以「海濱動物園」為主題的小桌子，利用長短不一的木條子，組合成五款可移動的動物家具，方便市民放置餐具或隨身物件等，令用地更好發揮休閒的功能。 

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責任編輯：羅浩濂

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