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【多圖】白居二2020出籠　竹園北邨338萬易手　4年勁賺5倍

股樓投資 16:51 2021/05/28

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房委會早前向4,500名「白居二2020」成功申請者，發出批准信及確認書，代表新一批購買力準備湧入居二市場，其中黃大仙竹園北邨剛錄得首宗「新出爐」的白居二成交。

富誠地產林栢榮說，竹園北邨橡園樓高層10室，兩房間隔，實用面積443平方呎，座向正南，望開揚園景及市景，原於本月8日放盤，起初居二市場叫價350萬元，最終以338萬元易手，實用呎價7,630元，除了創屋苑綠表呎價近兩年新高，亦比市價高約一成。

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消息指，新買家是白居二中籤者，日前睇樓，翌日取得購買證，便即入市。從代理提供的相片可見，單位裝修企理乾淨。據了解，原業主於2017年04月以55.5萬元（綠表）購入上址，持貨4年，現賬面勁賺282.5萬元，物業期內升值5.1倍。

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撰文 : 黃卓賢

公屋 竹園北邨 白居二
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