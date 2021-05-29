【一家四口 離家出走】賣樓移英可行嗎？

自從BNO5+1計劃推出後，筆者身邊有不少中產家庭都在考慮這個問題。先聲明：這裏不談政治，只探討經濟。對於這個問題有3個答案，一個長而簡單，一個短而複雜，還有一個是筆者的良心答案。

短答案是，如果有兩層樓或以上，可以賣一層，再移民英國。為何複雜？因人在外地，遙距管理在香港物業有一定難度，無論是放盤，簽約或維修等事，都只可委託能信任的人幫忙。另外，在英國審視餘下的海外資產時，英國很可能對海外資產徵稅。

長答案則是，如要移英，建議留下香港物業，待6年後正式確認入籍時再賣樓。等等！讀者內心必定在問：「剛先說管理海外物業有難度，為何自相矛盾？」簡單說，就是如果賣樓帶資金去英國，開拓新生活，那麼還是保守點較好。當然，如果是生意人，有信心在英國闖出新天地，賣樓移英也無妨。又或已有豐富投資經驗，深信在英國投資也可生存，筆者也不敢「阻你發達」。但如果在香港的工種，不能在英再延續，打算把賣樓資金，去到英國買兩個物業，一個自住，一個收租，以為可以「搞掂生活費」，那就要小心考慮。

《富爸爸窮爸爸》中寫道，作者的窮爸爸原為高級公務員，卻被迫提早退休。窮爸爸把退休金買了特許經營生意，計劃悉心經營創造收入，但因窮爸一生「打工仔」心態，突然轉為老闆角色，不懂市場銷售，當然賠盡本金。其實「收租」也是「生意」，要懂跟中介打交道，也要懂跟租客建立關係。如果在香港從未做過「收租佬」，想馬上在英國收租，絕對要經歷一條Steep Learning Curve。

租務市場大不同

另外，香港物業多是大廈單位，景觀座向已反映於租金，這些資訊也相對公開透明。英國租務市場跟香港大不相同，有單位、平房、聯排別墅（Town House），以及地庫等不同物業類型。同一大廈租金可以很大。筆者當年留學英國，於倫敦跟同學合租一個單位，租金比起其他地區為高，皆因是「外國學生」，業主擔心筆者與同學會晚晚開Party，影響其他住客，預先把這「Risk Premium」計算在租金內。但其實筆者與同學都是亞裔理科學生（新加坡和香港），連讀書都不夠時間，哪有精力開Party？實情是晚晚開Party的都是來自歐洲和英國本土學生。這裏還未講到種族歧視和治安問題呢。

最後，如果是香港中產家庭，有不錯的生活質素，筆者良心答案是：「既不賣樓，也不移英！」但去英國旅居一段時間是不錯的選擇。或者深度遊英後，你會更感恩香港的生活，包括賺錢機會、稅制、人身安全、食物，以及天氣娛樂等等。

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