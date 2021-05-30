【都市診療室】脫髮謬誤及護髮貼士

夏天到，日日出汗洗頭，發現浴室渠蓋糾纏了很多脫髮，令人心驚。不少病人因脫髮求診時，最常問的問題包括洗頭、染髮、風筒吹頭，會否加速頭髮脫落？

誠然，脫髮成因眾多，例如吸煙飲酒、壓力大，以至女性收經等皆是元兇，但先天因素佔了最大比例，適當護髮可加強髮質健康；若要重置毛囊令頭髮再生，亦可以考慮做植髮手術。

其實，即使一日洗頭幾次，也不會導致脫髮。重點在於有沒有用清水洗淨，若有洗髮水殘留頭皮，反而有機會引起脫髮。因此，最好揀選無矽洗髮水，矽有可能影響毛孔，沖洗不乾淨的話，若矽殘留就會脫髮。至於風筒吹頭亦不會招致脫髮，除非是舊式「超熱」風筒，吹頭時太近頭皮，才會傷害到毛囊，一般家用風筒十分安全。

坊間傳聞不可盡信

為了醫治脫髮，有人認為每朝用木梳梳頭可刺激血液循環，生出黑髮，或者用白蘭地等烈酒、生薑等辛辣物質塗上頭皮，也可激活頭髮再生。不少人對這些坊間傳聞都半信半疑。人體血液循環靠心臟揼血，因此心臟和血管健康才是正道，單單梳頭難以局部刺激頭皮的血液循環。

至於烈酒塗頭皮，則有可能令頭皮發炎，有人塗完後頭皮紅腫，毛囊是給刺激了，但不是刺激生長頭髮，卻是刺激皮膚發炎。生長成髮的毛囊，在頭皮下3至4毫米深處，因此表面塗抹根本不會刺激到毛囊。

也不少人誤以為做健身舉重，增加肌肉後令男性賀爾蒙提升，導致脫髮，此乃大錯。男性賀爾蒙旺盛不會導致脫髮，只有當男性賀爾蒙轉化成DHT，才會攻擊毛囊導致脫髮。至於為何會轉化，則是基因使然，但有機會用藥物阻止。

至於染髮是否高危的導致脫髮行為？若染髮劑不含阿摩尼亞或屬天然有機物質，染髮時避免接觸頭皮，則染髮也很安全。但時下流行漂白頭髮再染淺色，則有可能會傷及毛囊。一般漂髮為免造成兩截色，會由頭皮髮根位開始染，就有可能傷及頭皮的毛囊；但普通染深啡、白髮染黑，沒什麼問題，不會引起脫髮。

男女脫髮的方式不同，男性脫髮通常以M字額、地中海、髮綫後移等方式出現。女性脫髮，則見於全頭頭髮愈來愈稀薄。現代科技如植髮或用藥，可重置毛囊以及盡量阻止脫髮。雖然脫髮成因眾多而且先天因素為主，但護髮以及改變生活習慣也有利無害，避免食煙飲酒，免日夜生活顛倒，處理好壓力，也能減低脫髮的成因。

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