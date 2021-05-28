【新股IPO】智雲健康擬研究在香港或美國上市 集資4億至5億美元

內地互聯網醫療平台智雲健康（ClouDr）據外媒引述消息人士指出正考慮上市，有機會在香港或美國上市，擬集資4億至5億美元（約31億至38.8億港元）。

消息人士稱智雲健康一直跟潛在顧問公司就上市一事進行磋商，有機會於今年內上市，不過確實的上市時間及集資目標尚未落實，有可能會改變，亦因此其IPO規模、時間表以及上市地點仍有可能有轉變。事實上，智雲健康在過去的融資當中，曾獲得招銀國際及海納亞洲創投基金（SIG Asia Investment）投資。可是智雲健康未有回應有關上市一事。

根據智雲健康的官方網站顯示，公司於2014年12月成立，為中國一間一站式慢病管理和智慧醫療平台。目前，公司主要透過自主研發的醫院SaaS系統，藥店SaaS系統及互聯網醫院平台為國內醫院及藥房提供服務。

【電動車】理想汽車公布業績 創辦人李想回應第二上市消息: 錢肯定是多多益善【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯 : 陳子謙