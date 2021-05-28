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【新股IPO】智雲健康擬研究在香港或美國上市 集資4億至5億美元

股樓投資 20:13 2021/05/28

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內地互聯網醫療平台智雲健康（ClouDr）據外媒引述消息人士指出正考慮上市，有機會在香港或美國上市，擬集資4億至5億美元（約31億至38.8億港元）。

消息人士稱智雲健康一直跟潛在顧問公司就上市一事進行磋商，有機會於今年內上市，不過確實的上市時間及集資目標尚未落實，有可能會改變，亦因此其IPO規模、時間表以及上市地點仍有可能有轉變。事實上，智雲健康在過去的融資當中，曾獲得招銀國際及海納亞洲創投基金（SIG Asia Investment）投資。可是智雲健康未有回應有關上市一事。

根據智雲健康的官方網站顯示，公司於2014年12月成立，為中國一間一站式慢病管理和智慧醫療平台。目前，公司主要透過自主研發的醫院SaaS系統，藥店SaaS系統及互聯網醫院平台為國內醫院及藥房提供服務。

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責任編輯 : 陳子謙

經濟 集資 香港 美國 IPO

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