  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (五) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓反對東京奧運官網 將獨島標為日本領土

環球政治 14:47 2021/05/28

分享：

東京奧運官網早前將獨島標示為日本領土，南韓外交部要求日本政府更改内容。

南韓與日本一直就獨島（日本稱竹島）存在主權爭議。東京奧運官網早前將獨島標示為日本領土，南韓外交部周四（27日）稱獨島是南韓的固有領土，向日本提出嚴正交涉，要求日本政府更改内容。

【東京奧運】歐盟撐日本如期舉行 提供1億劑疫苗 【下一頁】

國際奧委會：根本無考慮取消 將如期舉辦 【下一頁】

東京奧運官網的火炬傳遞路綫圖上，日方在島根縣上方位置標有一個小點，將獨島標為日本領土。韓聯社指南韓政府早於2019年7月已提出抗議，要求日方刪除。

但東京奧組委更改路綫圖後，經放大該圖尺寸仍見獨島位置上保留小點。

南韓外交部發言人崔泳杉周四表示，南韓不能接受東京奧運官網將獨島標為日本領土的行為。崔泳杉稱從歷史、地理、國際法上，獨島都是毋庸置疑的南韓固有領土。

南北韓峰會甜品宣獨島主權 日本要求移除（多圖） 【下一頁】

他更表示南韓政府正密切關注情況，並與日方保持溝通，也和南韓文化體育觀光部、大韓體育會等有關部門和機構積極磋商予以應對。

據悉，南韓外交部周一（24日）已通過日本駐南韓大使館，要求日方更改東京奧運官網内容，但日本政府堅持立場未有更改。

南韓兩任前總理李洛淵與丁世均表示，日方如堅拒刪除標示，南韓應採取抵制東京奧運等措施作為應對。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【東京奧運】歐盟撐日本如期舉行 提供1億劑疫苗
今日
【東京奧運】歐盟撐日本如期舉行 提供1億劑疫苗
【東京奧運】日本醫生工會警告 或出現奧運變種病毒
2021/05/27
【東京奧運】日本醫生工會警告 或出現奧運變種病毒
【東京奧運】國際奧委會：根本無考慮取消 將如期舉辦
2021/05/26
【東京奧運】國際奧委會：根本無考慮取消 將如期舉辦
【東京奧運】美敦促國民勿去日本 距京奧預定開幕倒數兩個月
2021/05/25
【東京奧運】美敦促國民勿去日本 距京奧預定開幕倒數兩個月
【東京奧運】IOC強調一定安全 料80%參與者打完疫苗
2021/05/19
【東京奧運】IOC強調一定安全 料80%參與者打完疫苗

你可能感興趣

【東京奧運】歐盟撐日本如期舉行 提供1億劑疫苗
今日 13:46
【東京奧運】歐盟撐日本如期舉行 提供1億劑疫苗
【東京奧運】日本醫生工會警告 或出現奧運變種病毒
18:54 2021/05/27
【東京奧運】日本醫生工會警告 或出現奧運變種病毒
【東京奧運】國際奧委會：根本無考慮取消 將如期舉辦
13:23 2021/05/26
【東京奧運】國際奧委會：根本無考慮取消 將如期舉辦
地緣政治 外交 奧運會 南韓 日本 奧委會

下一篇文章

白俄威脅用「難民同毒品」淹沒歐盟 反擊制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間14:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀