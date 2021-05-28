南韓反對東京奧運官網 將獨島標為日本領土

▲ 東京奧運官網早前將獨島標示為日本領土，南韓外交部要求日本政府更改内容。

南韓與日本一直就獨島（日本稱竹島）存在主權爭議。東京奧運官網早前將獨島標示為日本領土，南韓外交部周四（27日）稱獨島是南韓的固有領土，向日本提出嚴正交涉，要求日本政府更改内容。

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東京奧運官網的火炬傳遞路綫圖上，日方在島根縣上方位置標有一個小點，將獨島標為日本領土。韓聯社指南韓政府早於2019年7月已提出抗議，要求日方刪除。

但東京奧組委更改路綫圖後，經放大該圖尺寸仍見獨島位置上保留小點。

南韓外交部發言人崔泳杉周四表示，南韓不能接受東京奧運官網將獨島標為日本領土的行為。崔泳杉稱從歷史、地理、國際法上，獨島都是毋庸置疑的南韓固有領土。

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他更表示南韓政府正密切關注情況，並與日方保持溝通，也和南韓文化體育觀光部、大韓體育會等有關部門和機構積極磋商予以應對。

據悉，南韓外交部周一（24日）已通過日本駐南韓大使館，要求日方更改東京奧運官網内容，但日本政府堅持立場未有更改。

南韓兩任前總理李洛淵與丁世均表示，日方如堅拒刪除標示，南韓應採取抵制東京奧運等措施作為應對。

責任編輯：鄭錦玲