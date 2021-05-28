【寵物商機】寵物用品商機大　英國寵物用品零售商　銷售額首破110億元

▲ 英國寵物用品零售商Pets at Home的全年銷售額首次突破10億英鎊（約110億港元）。

疫下寵物主人投放更多時間陪愛寵，甚至花費更多的錢於寵物身上。英國寵物用品零售商Pets at Home的全年銷售額首次突破10億英鎊（約110億港元），當中最暢銷的用品包括寵物戲水池。

【郵輪復航】麗晶七海郵輪5艘船明年初復航 全新航程下月開售

BBC News報道，在截至3月底止的財年，Pets at Home於包括零售業務在內的總稅前利潤，從去年的8590萬英鎊增至1.164億英鎊，整體收入增長7.9％，達到創紀錄的11億英鎊。該企解釋，疫情下飼養寵物的人數比去年增長了8％，在此大勢下，對寵物用品需求亦隨之而增加。該企預計，本財政年度的稅前利潤，將在1.2億英鎊至1.3億英鎊之間。

Pets at Home首席執行官Peter Pritchard亦表示，疫情驅使英國寵物護理市場產生結構上變化，亦加強了寵物與主人間的聯繫，大部份主人會更人性化看待寵物，並通常願意花更多的錢，例如為牠們購買衣服、更關注其健康飲食習慣而購買天然食品等，意味著在寵物用品市場仍有增長空間。

該企又指出，寵物主人對昂貴食品品牌和奢侈品的需求上升。例如狗大衣的銷售額增長了24％，涼墊和狗用戲水池等產品的銷售增長了30％。

【香港好去處】灣仔「HarbourChill海濱休閒站」開幕 24小時開放寵物可入內

責任編輯：蘇穎琪