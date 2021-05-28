【政府工】渠務署及食環署聘實驗室服務員　中三學歷月薪高達21,340元

▲ 渠務署及食物環境衞生署均招聘實驗室服務員，6月11日截止申請，月薪高達21,340元。（政府新聞處圖片）

渠務署及食物環境衞生署均招聘實驗室服務員，6月11日截止申請，同樣學歷要求只需要中三程度，月薪高達21,340元，但職責卻大不同。

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根據招聘資料顯示，兩者同屬公務員職位，月薪由總薪級表第5點（每月17,675元）至總薪級表第8點（每月21,340元）。申請人須具備相當於小六程度的中文語文能力和相當於中三程度的英文語文能力；以及至少一年相關實驗室及工地工作經驗，亦須通過技能測驗。

渠務署實驗室服務員主要負責協助和執行抽樣、流量測量及／或簡單測試工作；協助收集樣本，並執行有關處理和運送儀器或設備的體力勞動工作；協助執行與工商業污水附加費有關的現場工作；協助保持所有測試設備運作正常和清潔；以及保持實驗室及工作地方整潔。

食物環境衞生署實驗室服務員主要負責為實驗室設施消毒和清潔、協助專業及技術人員預備和進行化驗、製備簡單試劑，以及處理實驗室表格或物品；接收、標注和製備樣本和把樣本分類，以及把具潛在傳染性的實驗室廢物消毒後棄置。

此外，需要協助進行各項室內及室外行動，包括撲滅蟲鼠、為防治蟲鼠行動所需的設備和物料及實驗室設備和工具安排定期保養、運送氣瓶；於實地收集樣本；以及處理用作化驗的動物及其屍體。

兩者同樣不定時要在戶外工作，但食物環境衞生署強調實驗室服務員於颱風期間及其他緊急情況下當值，以及在崎嶇及／或蟲鼠為患的地方工作。

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責任編輯：朱悅瀅