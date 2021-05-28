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屯馬綫於下月27日通車　網民：駁通咗後，可行少程美孚轉車步程

理財智慧 16:05 2021/05/28

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運輸及房屋局局長陳帆今日（28日）表示，屯馬綫將於6月27日通車。屯馬綫全長56公里，共有27個車站，屬香港最長的鐵路綫，貫通新界東、九龍以至新界西北。屆時將會開通宋皇臺及土瓜灣站，以及現時的何文田和紅磡站的新月台亦會一併啟用，而屯馬綫繁忙時段列車為3分鐘一班，票價則有待公布。

陳帆續指，港鐵將與其他公共交通工具營辦商提供轉乘優惠，又指日後若有新的鐵路項目，不排除會公開招標，引入新營辦者；至於同屬沙中綫工程的過海段南北綫工程，陳帆指有相當嚴峻的挑戰，政府與港鐵公司會全力加大力度追趕進度。

有網民指出，隨屯馬綫通車可為新界西北居民帶來便利之餘，也可減少在美孚西鐵站步行至地鐵綫的步程，「駁通左之後，可以行少程美孚轉車步程 （遠過鑽石山轉好多下）； 同埋，可以等少程轉車時間。」但也有人認為搭巴士相比屯馬綫更為便利，「屯門搭太慢啦，巴士仲快」、「荃灣西去馬鞍山，應該都係巴士快啲。」

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責任編輯：黎淑雯
 

DJ 屯馬綫 招標 財務自由 土瓜灣 交通

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