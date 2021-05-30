【內地熱話】外賣平台店商疑用5元人民幣「陳年」即食食品　加工後以30元人民幣出售

內地有外賣平台食肆疑用「陳年」即食食品加工後，以30元出售，有記者更在購物平台—淘寶上，亦有出售不同的即食食品，價格由3至10元人民幣不等。

據《中新經緯》報道，部分外賣平台食肆商家為節省時間及成本，便以半成品的即食食品替代現做的菜餚，據指，這些半成品的即食食品都是在一年前製成，歷史感十足。有料理包供應商指出，其可提供近70種，包括主菜、配菜、湯等，不同的菜餚即食食品，單價售3元人民幣至10元人民幣不等，而且在熱水裏加熱2至3分鐘，便可以出餐，保存期更達6個月甚至是1年。

供應商又坦言，現時有不少食肆都用即食食品加工，而且消費者亦不會發覺當中有異。「現在外賣店基本上都在用，尤其是那些有幾十個菜品的商家，到了中午個廚師根本就炒不過來，那肯定用半成品料理包。」

有記者在淘寶上，亦發現有出售不同的即食食品，單包價格通常在10元人民幣以下，更有針對快餐行業的蓋碼飯、煲仔飯、商務套餐出餐定。

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責任編輯：黎淑雯

