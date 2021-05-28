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【網絡安全】暗網售價曝光　社交媒體帳號全面貶值

科技 14:04 2021/05/28

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資訊安全研究公司Privacy Affairs日前公開 2021 年的「暗網價格表」，統計大眾遭外洩的信用卡、社交媒體帳號的真實交易價格。

網絡世界上存在一個名為「暗網（Dark Web）」的地方，充斥著不法交易，帳戶總會被放到暗網上拍賣。資訊安全研究公司Privacy Affairs日前公開 2021 年的「暗網價格表」，統計大眾遭外洩的信用卡、社交媒體帳號的真實交易價格。

【網絡安全】企業加快偵測內部網絡威脅　警覺性提高

【網絡安全】微軟內建防毒軟件現詭異漏洞　產生逾千萬檔案塞爆儲存空間

Privacy Affairs報告指出，暗網中的假證件、信用卡與社交媒體帳戶的交易量比去年大增，其中一間販賣信用卡資料的黑市商人，短短半年已累積超過1,000次交易，而且有600個好評，售賣的種類包括Uber帳號以及虛擬貨幣交易帳號等。

不過根據統計，社交媒體帳號對比2020年已全面貶值，如Gmail帳號在去年售156美元（約1210港元），今年平均則僅買到80美元（約620港元），而且Gmail帳號已是社交媒體中，最值錢的帳號。Facebook的帳號售價則為65美元（約504港元）、Instagram帳號則售55美元（約426港元）、Twitter帳號售價則為35美元（271港元）。

另外，暗網提供購買「追蹤、喜歡」服務，如Instagram帳號獲1000追蹤或帖文1000個喜歡，只需要5美元（約39港元）、Twitter轉發1000次，則售25美元（約193港元）。

而目前在售價最高的商品，則是虛擬貨幣帳號，如Coinbase帳號則售610美元（約4732港元）、Cex.io、Kraken的帳號更售710至810美元（約5508港元至6284港元）。信用卡方面，則約售40美元（約310港元），若可確保該信用卡餘額，則售240美元（約1862港元）。

【網絡安全】Dell電腦藏重大漏洞　逾百款機型受影響

責任編輯：曾曉汶

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