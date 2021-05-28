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【有盈退休】曾智華：「老土道理」精準到肉

名人薈萃 05:12 2021/05/28

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人人智能手機不離手，點解？因為好玩，同時，網絡提供的訊息無窮無盡。當然，當中也充斥垃圾或情緒發洩……

但久不久，也有智慧之言出現。前日，資深電視人，七十年代《歡樂今宵》大導演鄭汝榛，突然傳來不少靈光一閃的句子，非常值得分享：

一、人生哪能多如意，萬事只求半稱心（半稱心不是無奈與消極，而是一種豁達和智慧。知足常樂、隨遇而安）。

二、自古人生最忌滿，半貪半富半自安（中庸而不極端的人生最幸福）；半命半天半機遇，半取半捨半行善（順天而行，取捨有道）；半聾半啞半糊塗，半智半慧半聖賢（生活在今天的「新香港」，這種心態最為合適）；半人半我半自在，半醒半醉半神仙（切勿太自我中心，也不應太執着）；半親半愛半苦樂，半俗半禪半隨緣（有苦有樂才是真實人生，緣來緣去不作強求）；人生一半在於我，另外一半聽自然（一切盡力後，聽天由命可也）。

人生，最好玩是你會活一日、長一智，活得越久越知自己渺小。故此，最忌追求自己孭不起的名利權。又或，追求夢幻般的「偉大理想」。經典金曲「Hey Jude」形容最貼切——Don’t carry the world upon your shoulder。你是誰，意圖孭起全世界？

心態影響命運

活得久了就應知：能大能小明世態；能上能下淡名利；能屈能伸福自來。總而言之，心態不同，人的境遇便會有天與地的差別！

希望「快樂退休」？有一點很重要，就是令自己閒下來，鬆下來，切忌再過着「衝衝衝」式的生活。

智者指示——生活不要安排得太滿；人生不要設計得太擠；做甚麼也要留點空間，讓自己可以從容轉身；永遠留點好處給別人佔，留一條道路給別人走。

留餘地、留空間，是對人、對自己的藝術。前者建立更佳關係；後者讓自己多點時間思考。這是老生常談的智慧，永恒精準的真理。

撰文 : 曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名 : 有盈退休

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