【有盈退休】曾智華：「老土道理」精準到肉

人人智能手機不離手,點解?因為好玩,同時,網絡提供的訊息無窮無盡。當然,當中也充斥垃圾或情緒發洩……

但久不久,也有智慧之言出現。前日,資深電視人,七十年代《歡樂今宵》大導演鄭汝榛,突然傳來不少靈光一閃的句子,非常值得分享:

一、人生哪能多如意,萬事只求半稱心(半稱心不是無奈與消極,而是一種豁達和智慧。知足常樂、隨遇而安)。

二、自古人生最忌滿,半貪半富半自安(中庸而不極端的人生最幸福);半命半天半機遇,半取半捨半行善(順天而行,取捨有道);半聾半啞半糊塗,半智半慧半聖賢(生活在今天的「新香港」,這種心態最為合適);半人半我半自在,半醒半醉半神仙(切勿太自我中心,也不應太執着);半親半愛半苦樂,半俗半禪半隨緣(有苦有樂才是真實人生,緣來緣去不作強求);人生一半在於我,另外一半聽自然(一切盡力後,聽天由命可也)。

人生,最好玩是你會活一日、長一智,活得越久越知自己渺小。故此,最忌追求自己孭不起的名利權。又或,追求夢幻般的「偉大理想」。經典金曲「Hey Jude」形容最貼切——Don’t carry the world upon your shoulder。你是誰,意圖孭起全世界?

心態影響命運

活得久了就應知:能大能小明世態;能上能下淡名利;能屈能伸福自來。總而言之,心態不同,人的境遇便會有天與地的差別!

希望「快樂退休」?有一點很重要,就是令自己閒下來,鬆下來,切忌再過着「衝衝衝」式的生活。

智者指示——生活不要安排得太滿;人生不要設計得太擠;做甚麼也要留點空間,讓自己可以從容轉身;永遠留點好處給別人佔,留一條道路給別人走。

留餘地、留空間,是對人、對自己的藝術。前者建立更佳關係;後者讓自己多點時間思考。這是老生常談的智慧,永恒精準的真理。