白俄威脅用「難民同毒品」淹沒歐盟 反擊制裁

白俄羅斯因迫航客機拘捕異見記者而惹起全球多國不滿，歐盟旋即加大制裁。白俄總統盧卡申科揚言，要用難民及毒品淹沒歐洲，反擊歐盟的制裁和禁飛限制。盧卡申科亦否認，迫降客機與異見記者有關。

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盧卡申科（Alexander Lukashenko）向國會表示，即將放鬆邊境防衛，放任毒品走私及人口販賣的不法分子，把責任交回予歐盟，報復歐盟禁止白俄飛機在歐盟國家升降，以及可能實施的進一步制裁。

至於周日（23日）迫降客機的動機，盧卡申科一改政府之前的說辭，改稱炸彈警告來自瑞士，但遭瑞士否認。白俄政府早前曾表示，因接獲哈馬斯的炸彈襲擊威脅而勒令客機降落。盧卡申科亦否認事件與異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）有關，強調政府的做法合法。

盧卡申科指客機的航行路線會途經一間核電廠，擔心一旦炸彈威脅屬實，恐怕隨時會釀成另一次切爾諾貝爾核災。因此他聲稱出於保護人民，以合法的做法迫降客機，並揚言往後遇上同樣情況，亦會作出相同做法。

責任編輯：吳漢培